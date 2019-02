Lehrer in Brandenburg sollen künftig eine Zulage für die Betreuung von Seiteneinsteigern bekommen. Das hat die rot-rote Landesregierung in Potsdam am Dienstag beschlossen.

Jeder Lehrer soll für Qualifizierung und Begleitung von Seiteneinsteigern 100 Euro mehr im Monat bekommen. Hinzu kommt für jede Schule eine Entlastungsstunde pro Seiteneinsteiger. "Das wollen wir honorieren", sagte Finanzminister Christian Görke (Linke). Das Land müsse im öffentlichen Dienst konkurrenzfähig bleiben. Die neue Regelung soll rückwirkend zum 1. Januar in Kraft treten. Dafür stehen Görke zufolge rund 600.000 Euro pro Jahr im Landeshaushalt zur Verfügung.