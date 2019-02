"Senftleben gegen deutschen Alleingang bei der Migration"

Der Vorsitzende der Brandenburger CDU, Ingo Senftleben, hat sich dagegen ausgesprochen, dass Deutschland in der Flüchtlingspolitik eigene Wege geht. "Ich persönlich glaube, dass es mit

nationalen Alleingängen schwierig ist, diese globale Aufgabe zu lösen", sagte er am Dienstag im rbb-Inforadio. Es sei wichtig, "dass wir in Europa gemeinsame Standards in der Asylpolitik haben und dass wir als Europa gemeinsam unsere Außengrenzen schützen".

Senftleben sagte auch: "Unser Wohlstand wurde in den letzten Jahrzehnten auch sehr oft auf dem Rücken anderer Millionen ermöglicht und das sollten wir auch als Deutsche registrieren, dass Gerechtigkeit nicht nur in unserem Land wichtig ist, sondern auch weltweit."

Gleichzeitig betonte Senftleben, dass die Bunderegierung die deutschen Interessen nicht aus den Augen verlieren dürfte. Wenn eine bessere Grenzsicherung dazu diene, dann sei dies eine Möglichkeit. "Wir sind uns aber alle einig in der CDU, dass das dauerhaft nicht dazu führen wird, die globalen Herausforderungen zu lösen."