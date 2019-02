dpa/Mike Wolff TSP Video: rbb|24 | 21.02.2019 | Bild: dpa/Wolff

Acht Platanen sollen gefällt werden - Bäume an der Urania belasten deutsch-französische Beziehungen

21.02.19 | 19:57 Uhr

Die Bäume an der Urania müssen weg. Das haben CDU, SPD und FDP in der BVV Tempelhof-Schöneberg entschieden. Offenbar geht es aber nicht nur um die Sichtbarkeit eines Kunstwerks, sondern um die deutsch-französischen Beziehungen. Von Laura Kingston

Bis zu acht Bäume auf dem Mittelstreifen an der Urania in Schöneberg sollen gefällt werden. Das beschloss die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Tempelhof-Schöneberg am späten Mittwochabend. Verordnete der CDU, SPD und FDP konnten sich gegen die Stimmen von Grünen und Linken durchsetzen.

Der Vorstoß, die Bäume fällen zu lassen, kam von dem französischen Künstler Bernar Venet, dessen Statur "Arc de 124,5°" seit 1987 auf dem Mittelstreifen an der Urania steht. Daraus hatte sich eine Debatte um Kunst und Umwelt ergeben. Die Grünen in Tempelhof-Schöneberg hatten daraufhin am Montag eine Petition [externer Link] gegen die Fällung ins Leben gerufen, die inzwischen über 900 Unterstützer hat. Außerdem hatten sie am Montag mit Umweltschützern gegen die Fällung demonstriert.

Französische Botschaft mit klarem Anliegen

Der Beschluss für eine Abholzung fiel trotzdem. Befürworter diskutierten in der BVV weniger die Sichtbarkeit von Kunst, als die deutsch-französischen Beziehungen. Die Vertreter der französischen Botschaft seien "sehr klar in ihren Aussagen" gewesen, so die Bezirksstadträtin für Bildung, Kultur und Soziales, Jutta Kaddatz (CDU). "So ein Staatsgeschenk muss man auch würdigen. Und das macht die Stadt Berlin zu wenig." Der Metallbogen war der Stadt 1987 von Frankreich geschenkt worden. Eine Vertreterin der französischen Botschaft hatte gemeinsam mit dem Künstler Venet an einer Sitzung des Ausschusses für Straßen, Verkehr, Grün und Umwelt teilgenommen, um die Freilegung des Kunstwerks voranzubringen.

Grünen-Politiker vermutet Druck von oben

Neben der CDU-Fraktion stimmte auch die SPD für die Fällung der Bäume. Bertram von Boxberg, Bezirksverordneter der Grünen und Baumbefürworter, sieht dafür einen klaren Grund: "Ich glaube, dass auf die Kollegen von CDU und SPD unglaublicher Druck aufgebaut wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner freiwillig für die Fällung der Bäume gestimmt hat." Bei der CDU könne der Druck von Seiten der Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) gekommen sein, so von Boxberg.

Noch im Dezember hatte sich die CDU-Fraktion Tempelhof-Schöneberg gegen die Rodung der Bäume ausgesprochen. Allerdings habe man da noch nichts über die diplomatischen Ausmaße des Konfliktes gewusst, so Ralf Olschewski (CDU). Er habe es in seiner langen Zeit als Bezirksverordneter noch nicht erlebt, dass die Botschaft eines Staates auf das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg zukomme. "Ich will jedenfalls nicht in einer französischen Zeitung lesen, dass die Franzosen uns Deutschen keine acht Bäume wert sind", sagt Olschewski rbb|24. "Eine künstliche Dramatisierung" nennt das von Boxberg.

Senatskanzlei schickt Brief an Bezirksbürgermeisterin

Auf SPD-Fraktionsmitglieder habe die Senatskanzlei eingewirkt. Das bestätigt ein Brief vom 26. Oktober 2018, der rbb|24 vorliegt. Darin schreibt Senatskanzleichef Christian Gaebler (SPD) an die Bezirksbürgermeistern von Tempelhof-Schöneberg, Angelika Schöttler: Es hätten "[...] die französische Botschafterin, Madame Descôtes, und der international renommierte Künstler, Bernar Venet, ihren Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass […] Stahlskulptur 'Arc de 124,5' wieder einen ihr angemessenen Präsentationsrahmen erhält." Weiter heißt es, sei dem Senat an "einem angemessenen Umgang mit diesem Geschenk der ehemaligen Schutzmacht […]" gelegen.

Sowohl Olschewski (CDU), als auch von Boxberg (Grüne) beklagen, dass die Absprachen zwischen Bezirksamt und der Senatskanzlei zu undurchsichtig gewesen seien. Die Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg sei nicht rechtzeitig informiert worden. Zudem kritisiert Bertram von Boxberg (Grüne), der Senat hätte sich selbst dieses Themas annehmen können, statt es auf den Tisch des Bezirks zu bringen. "Es ist nicht Sache der Bezirksverordnetenversammlung, irgendwelche diplomatischen Komplikationen zu lösen. Da hätte die Senatskanzlei Verantwortung übernehmen müssen. Darum haben sie sich gedrückt."

Zeitnahe Fällung der Bäume fraglich

Nach dem Beschluss vom Mittwoch liegt die Verantwortung jetzt bei Christiane Heiß (Grüne), der Bezirksstadträtin für Bürgerdienste, Ordnungsamt, Straßen- und Grünflächen. Sie prüft gerade, ob die beschlossene Fällung der Bäume rechtmäßig ist – und vor allem, ob sie bis Ende nächster Woche durchgeführt werden kann. Die gesetzlich geschützte Vegetationsperiode, in der Bäume mit Ausnahmeregelungen gefällt werden dürfen, beginnt am 1. März. Deswegen glaube Bertram von Boxberg nicht, dass die Fällung zeitnah stattfinden kann. Und auch nach dem 1. März könnte es seiner Meinung nach schwierig werden. "Ich sehe für eine Ausnahmegenehmigung überhaupt keine Gründe. Das Freistellen einer Kunst-Skulptur ist sicherlich kein Grund für die Fällung."

Und auch die CDU zeigt sich zögerlich, was die Durchsetzung des Beschlusses angeht. In einer Pressemitteilung, die die CDU-Fraktion kurz nach der Bezirksverordnetenversammlung herausgegeben hat, wird verlautet: "Mit dem heutigen von SPD, CDU und FDP gefassten Mehrheitsbeschluss steht die Tür für einen Kompromiss noch offen, denn er sieht nicht zwangsläufig eine Fällung der acht Bäume vor." Ob - und falls ja, wieviele - Platanen also letztendlich gefällt werden, ist nach wie vor offen.