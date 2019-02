Bild: dpa/Charisius

Solidarisches Grundeinkommen wird getestet - Berlin will Hartz-IV-Empfänger in Kitas und Schulen einsetzen

03.02.19 | 12:35 Uhr

Ab Juli testet der Berliner Senat das "Solidarische Grundeinkommen". Die Regierung will 1.000 arbeitslose Hartz-IV-Bezieher in Kitas, Pflegeheimen, in der Parkpflege oder auf Baustellen beschäftigen. Kritiker warnen: Die Maßnahme könnte reguläre Jobs gefährden.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) will ab Juli das Solidarische Grundeinkommen testen und 1.000 arbeitslosen Berliner jenseits des ersten Arbeitsmarktes beschäftigen. Wie die BILD am Sonntag unter Berufung auf ein Konzeptpapier der Berliner Senatskanzlei berichtet [€], sollen Hartz-IV-Empfänger etwa als Helfer in Kitas und an Schulen, auf Baustellen oder als Parkwächter arbeiten. Weitere Einsatzbereiche seien Alten- und Krankenpflege, sowie die Nachbarschaftshilfe. In den meisten Fällen handele es sich um Hilfs- und Begleittätigkeiten, zudem seien alle Stellen unbefristet und entweder nach dem Landesmindestlohn von 10,50 Euro oder Tarifvertrag bezahlt. So verdiene ein "Schul­organisationsassistent", der Hausmeister unterstützt, rund 2.000 Euro brutto.

"Weniger nachhaltig geht es kaum“

Die Bundesagentur für Arbeit und die Gewerkschaft Verdi hatten der BILD zufolge davor gewarnt, dass der Senat in Kitas oder Pflegeheimen letztlich teure Doppelstrukturen schaffe und reguläre Jobs gefährde. Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln erklärte laut BamS, dass der erhoffte Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt mit solchen geförderten Jobs nicht möglich sei, weil entsprechende Anreize fehlten: "Man will das Arbeitslosenproblem dadurch lösen, dass man die Arbeitslosen in den Staatsdienst übernimmt. Sie werden quasi aus der Statistik wegsubventioniert – weniger nachhaltig geht es kaum."

Bereits im Herbst 2017 hatte Müller die Idee eines Solidarischen Grundeinkommens in die Debatte gebracht und damit eine Grundsatzdebatte in der SPD angestoßen. Im vorigen Sommer sprach sich Parteichefin Andrea Nahles für eine Abschaffung von Sanktionen für unter 25-jährige Hartz-IV-Bezieher aus. Mit der Förderung von 1.000 Arbeitsplätzen will der Senat nun herausfinden, ob diese Idee den Praxistest besteht. Der rot-rot-grüne Senat hofft, dass andere Städte dem Beispiel folgen. 5.000 dieser geförderten Arbeitsplätze könnten nach den Vorstellungen des Senats bundesweit entstehen. Das Projekt soll zudem wissenschaftlich begleitet werden, um herauszufinden, ob es noch für deutlich mehr Menschen eine Alternative zu Hartz IV sein könnte.