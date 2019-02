Der Städte- und Gemeindebund hält sie für notwendig, viele Anlieger ärgern sich darüber: Die Straßenausbaubeiträge sind in Brandenburg heftig umstritten. Nun will die Koalition von SPD und Linken die Beiträge abschaffen - möglichst noch vor der Landtagswahl.

Die Straßenausbaubeiträge in Brandenburg sollen noch vor der Landtagswahl am 1. September abgeschafft werden. Man werde eine gesetzliche Regelung noch in dieser Legislaturperiode einbringen, teilten die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Linker, Mike Bischoff und Ralf Christoffers, am Freitag mit. Für etwa Ende März sei ein Gesetzentwurf geplant.