Beobachter Berlin Mittwoch, 27.02.2019 | 11:55 Uhr

Immer und immer wieder will man Parkplätze abschaffen. Dabei überlegt man sich überhaupt nicht, dass Zuziehende gut verdienende Neuberliner vielleicht auch ein Auto haben möchten oder zumindest Carsharing wünschen? Auch diese brauchen Parkplätze. Man vergisst auch, dass der ÖPNV am Limit ist und auch der Plan 2035 keine absolute Lösung ist! Daher brauchen wir auch Autos in der stadt. Besser wäre es doch, erst mal die ganzen vor sich hin gammelnden Flächen z.B. rechts und linbks der Bahntrassen zu bebauen. Das schafft zum einen Ordnung und zum anderen Wohnraum. Auch "the never ending story " Schlachthof am S-Bahnhof Landsberger Allee müsste ENDLICH mal angegangen werden. Wem nutzen verfallene vor sich her gammelnde Ruinen, die schon von Bränden heimgesucht wurden? Es muss wirklich nicht alles aus der Vergangenheit erhalten bleiben!!!