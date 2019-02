Enteignung Berlin Mittwoch, 13.02.2019 | 14:26 Uhr

Es ist klar, dass die CDU das nicht Enteignung nennen will, weil dann fällt ja auf, dass ihr Widerstand gegen die Enteignung von Wohnungen absolut heuchlerisch ist. "Landesweite Regelung" kann man eigentlich nur so verstehen, dass eine landesrechtliche Pflicht zur Fremdnutzung des eigenen Eigentums gesetzlich verankert wird. Das ist wie wenn Ihr Garten nachts über von jedem beliebigen etwa zum Campen oder Übernachten benutzt werden darf. Das würde Ihnen auch nicht gefallen. Ihr Eigentum wird Ihnen praktisch entzogen, die ganze Nacht.



Jede Enteignung zieht eine "angemessene Kompensationszahlung" nach sich, weil es das Grundgesetz so will.



Ich bin der Auffassung, dass es von vornherein ein Fehler ist den Supermärkten innerhalb der Stadt so viel Platz nur für Parkplätze zur Verfügung zu stellen. Weil so entsteht ein Wettbewerb darum, wer die meisten Parkplätze anbieten kann. Diese Parkplätze verbrauchen logischerweise dringend benötigten Platz für das Wohnen oder Parks.