Berliner SPD will Telefonüberwachung von Gefährdern erlauben

Streit in Koalition

Der Attentäter Anis Amri verschwand aus dem Blickfeld der Behörden - weil die Beweise für eine Überwachung nicht mehr ausreichten. Die Berliner SPD will der Polizei erlauben, Gefährder abzuhören – auch ohne laufendes Strafverfahren. Aber in der Koalition gibt es Widerstand. Von Christoph Reinhardt

Für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Dregger ist der Streit um das Berliner Polizeigesetz ASOG (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz) eine Steilvorlage: Rot-Rot-Grün bei der Sicherheitspolitik vor sich hertreiben, das ist sein erklärtes Ziel. Seine Arbeit im Untersuchungsausschusses zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz liefert ihm die nötige Munition. Denn dass die Ermittler Anis Amri erst monatelang auf der Spur waren und ihn dann aus den Augen verloren, hat für Dregger auch mit der besonderen Berliner Gesetzeslage zu tun: "Der Attentäter Amri konnte ab dem 20. September 2016, also zwei Monate vor dem Terroranschlag, nicht mehr telefonüberwacht werden - anders als in fast allen anderen Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland", sagte Dregger dem rbb.

Für die Strafverfolgung legt der Bund die Regeln fest, für vorbeugende Maßnahmen machen die Länder die Gesetze. Und so lange die Beweise nicht für ein Strafverfahren reichen, dürfen Berliner Polizisten keine Telefone abhören. Unverantwortlich, sagt Dregger. Er hätte dabei eigentlich auch die SPD an seiner Seite – der Innensenator Andreas Geisel würde seinen Ermittlern gerne erlauben, terroristische Gefährder abzuhören. Aber für die Änderung des Polizeigesetzes brauchen die Sozialdemokraten die Unterstützung von Linken und Grünen.

Doch die Verhandlungen stocken seit Wochen. Die Grünen zeigen sich nicht glücklich über den Vorstoß der SPD, die Linken sind offen dagegen. Eine Sicherheitslücke gebe es gar nicht, sagt ihr innenpolitischer Sprecher Schrader, erst recht nicht im Fall von Amri. Dieser sei nämlich abgehört worden: "Wir haben Telegram-Chats abgefangen. Der Mann wurde observiert und dabei gefilmt und fotografiert. Er war von V-Leuten umgeben. Das ist eine riesige Latte von Instrumenten, die auf ihn angewandt wurden", sagt Schrader.

Das wichtigere Problem: Die vorhandenen Datenmengen wurden nicht gründlich ausgewertet. An dieser Stelle müsse man ansetzen, statt Bürgerrechte einzuschränken. Abgehörte Telefongespräche von Terrorverdächtigen allein seien vielleicht noch in einer Abwägung der Grundrechte vertretbar, aber bestimmt nicht in Kombination mit IMSI-Catchern und Funkzellenabfragen – bei denen auch die Daten von Hunderten völlig Unbeteiligten ausgewertet werden, sagt Schrader: "Man muss diese Grundrechtsabwägung vornehmen. Da kann man sich nicht drumrumwinden und sagen: 'Sicherheit geht über alles.' Weil: Absolute Sicherheit kann es nie geben."