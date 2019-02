Der kürzlich gestorbene CDU-Politiker Jörg Schönbohm wird am 22. Februar mit einem Trauergottesdienst im Berliner Dom gewürdigt. Wie die Domgemeinde am Donnerstag mitteilte, wird der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Wolfgang Huber, die Predigt halten. Auf ausdrücklichen Wunsch der Familie sei die Öffentlichkeit zu der Trauerfeier zugelassen, die Zahl der freien Plätze werde wegen der großen Zahl der geladenen Gäste jedoch beschränkt.

Schönbohm ist am 7. Februar im Alter von 81 Jahren in Kleinmachnow gestorben.

Von 1996 bis 1998 war er Berliner Innensenator, erst zwei Jahre zuvor war Schönbohm in die CDU eingetreten. Danach wurde er CDU-Landeschef in Brandenburg und war von 1999 bis 2009 Innenminister Brandenburgs. Zu seinen Erfolgen zählt eine Gemeindereform in Brandenburg, zudem stärkte er die Polizei im Land. Vor seinem Einsteig in die Politik machte er Karriere beim Militär.

In den 1980er Jahren arbeitete Schönbohm unter anderem als Leiter des Planungsstabes im Bundesverteidigungsministerium in Bonn. 1991 wurde er zum Inspekteur des Heeres ernannt, 1992 wechselte er als Staatssektretär ins Verteidigungsmininsterium. Dort blieb er bis 1996.