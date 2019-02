Trockland will weiter am Checkpoint Charlie bauen

Die Firma Trockland will nach rbb-Informationen weiter am Checkpoint Charlie in Berlin bauen. Sie prüft nach eigenen Angaben derzeit, wie weiter verfahren werden kann.

Seine Option, zwei Grundstücke am Checkpoint Charlie zu kaufen, hat Trockland nicht ausgeübt. Es bleibt aber Inhaber der Grundschulden. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) sagte, wenn es von Seiten des Investors Gesprächsbedarf gebe, sei klar, dass die zuständige Stadtentwicklungsverwaltung dafür zur Verfügung steht.

Trockland will am Checkpoint Charlie ein Hotel, Büros und Wohnungen errichten. Nachdem der Investor die Grundschuld mehrerer Flächen am ehemaligen Grenzübergang übernommen hatte, hatte der Senat eine Absichtserklärung mit Trockland unterzeichnet. Doch es kamen massive Zweifel auf, vor allem was die Hinterleute von Trockland und die Quelle des Investitionskapitals angeht. Die Spuren führten unter anderem nach Russland und in mehrere Steueroasen.