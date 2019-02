Laut der Untersuchung sind innerhalb des S-Bahn-Rings und in direkt anschließenden Quartieren die Menschen besonders stark und mehrfach belastet. Hier leben viele Kinder in Armut, und besonders viele Menschen sind arbeitslos. In Bezirken, wie Treptow-Köpenick oder Zehlendorf, die weiter außerhalb der Innenstadt liegen, ist die Belastung demnach deutlich geringer.

So schlecht ist die Luft gerade in meiner Gegend

Lärm, dreckige Luft und ein durch Hitzestau verschlechtertes Bioklima sind laut dem 450 Seiten starken Bericht vor allem in zentrumsnahen Zonen eine Belastung für die Anwohner.



Besonders schlecht schneiden etwa die Karl-Marx-Allee in Neukölln oder die City West ab. Teilweise liegen die belasteten Orte aber auch außerhalb des Zentrums. So fallen Armut und schlechte Luft auch rings um den Kurt-Schumacher-Platz in Reinickendorf zusammen, wo die Nähe zum Flughafen Tegel eine zudem lästige Lärmquelle für die Anwohner darstellt.

Auch in der nördlichen Bezirken der Innenstadt, wie Moabit und Wedding verlaufen vielbefahrene Straßen durch sozial schwache Gegenden. Dafür nehmen Luft und Lärmbelastung in Richtung Speckgürtel ab. Wer hier die Miete in den preislich gehobeneren Wohngebieten zahlen kann, der bekommt zusätzlich frischere Luft und mehr Ruhe.