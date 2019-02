In Klosterfelde (Barnim), so der Verfassungsschutz, trifft sich seit vier Jahren die sogenannte Barnimer Freundschaft in einem ehemaligen Fabrikgelände, um dort zu feiern. In Strausberg (Märkisch-Oderland) würden Rechtsextreme Garagen als Clubhaus nutzen. Die Kameradschaft Märkisch Oder Barnim, kurz KMOB, nutze mindestens seit 2013 ein Grundstück samt Einfamilienhaus in Bad Freienwalde (ebenfalls Märkisch-Oderland) als "Sturmlokal". Hier würden etwa sogenannte Kameradschaftsabende veranstaltet. Konzerte der rechtsextremen Szene gibt es aber auch in Frankfurt (Oder). In einem ehemaligen Luftschutzbunker organisiert sich das "Kommando Werwolf".

Auch in Lübben (Dahme-Spreewald), Burg (Spree-Neiße), Mittenwalde (Uckermark) und Rathenow (Havelland) sind dem Verfassungsschutz Objekte bekannt, die von Rechtsradikalen genutzt würden.