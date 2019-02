Nach dem ersten tödlichen Radunfall in diesem Jahr hat Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für Grüne) am Freitag strengere Regeln für Lkw in Berlins Innenstadt gefordert. Ihre Verwaltung gehe dabei auch der Frage nach, ob Berlin Lastwagen ohne Abbiegeassistenten rechtssicher aus der Stadt ausschließen könne, sagte Günther am Freitag am Unfallort nahe dem Alexanderplatz. Dort hatte ein rechtsabbiegender Lkw am Mittwoch eine 37-Jährige erfasst.