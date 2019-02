Beschäftigte der Berliner Jugendämter und Jugendfreizeiteinrichtungen sind für kommenden Dienstag zu einem Warnstreik aufgerufen. Mit dem ganztägigen Ausstand will die Gewerkschaft Verdi für eine geringere Arbeitsbelastung und höhere Gehälter kämpfen, sagte Gewerkschaftssekretärin Anna Sprenger am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Gewerkschaft habe den Eindruck, dass die Beschäftigten in den Jugendämtern "und besonders die Sozialarbeiter" bei den Diskussionen um eine bessere Bezahlung oft vergessen würden. In den Sozialpädagogischen Diensten der Jugendämter könne es vorkommen, "dass ein Sozialarbeiter für bis zu 100 Familien zuständig ist". Die Gewerkschaft fordert eine Reduzierung auf 65 Fälle.

Eine solche Fallbegrenzung wird auch von den Jugendämtern befürwortet. Neue Stellen für die sozialen Dienste in den Jugendämtern werden zwar finanziert, aber geeignetes Personal ist schwer zu finden. In allen Berliner Jugendämtern fehlt es an Personal – eine bessere Bezahlung beispielsweise bei freien Trägern oder in anderen Bundesländern machen die Personalsuche schwierig.