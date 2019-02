Was tut der Senat gegen Zwangsheiraten in Berlin?

In Berlin sind rund 6.000 Mädchen, Frauen und zu einem kleinen Teil auch Jungen und Männer von Zwangsheirat betroffen oder bedroht. So schätzen es zumindest Experten ein. Diese Zahl hat sich in den vergangenen Jahren nicht substantiell verändert, sagt auch die Beraterin Christine der Koordinierungsstelle gegen Verschleppung und Zwangsheirat Papatya. Ihr Name wurde zu ihrem eigenen Schutz von der Redaktion geändert.

Sie sagt, dass es in den vergangen Jahren Veränderungen bei der Herkunft gegeben hat: "Wir haben weniger als in den 1990er Frauen mit türkischem Hintergrund. Man könnte hoffen, dass sich da was geändert hat." Im Beratungsbereich seien jedoch auch immer noch Opfer mit türkischen Migrationshintergrund vertreten.