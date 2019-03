Tulpenfreundin Berlin-Tempelhof Dienstag, 05.03.2019 | 10:35 Uhr

Ach ja, die Wildtiere - wir haben in unserem Kleingarten kürzlich an einem Forschungsprojekt zu Wildtieren (wer Interesse hat: http://wildtierforscher-berlin.de) teilgenommen. All die Tiere, die wir durch Wildtierkameras "eingefangen" haben, werden es künftig schwer haben. Viele, viele Füchse werden, wie ja heute schon, in der Stadt herumstreunen. Nur als Beispiel.

Während in Bayern die Bevölkerung auf die Straße geht und lautstark Bienenschutz einfordert, macht Berlin Orte, an denen Bienen Schutz finden, platt. Ich bin empört.