Flüchtlinge in Frankfurt (Oder) beschuldigt

Einer der Flüchtlinge, die in Frankfurt (Oder) monatelang an Straftaten beteiligt gewesen sein sollen, wird nun doch nicht ausgewiesen. Es ist das erste von sieben Ausweisungsverfahren, das damit beendet ist. Das hat die Stadtverwaltung auf Nachfrage des rbb am Montag mitgeteilt.

Nach Angaben aus dem Rathaus ergab das von der Frankfurter Ausländerbehörde geführte Ausweisungsverfahren, dass das Bleibeinteresse in diesem Einzelfall höher wiege als das Ausweisungsinteresse. Die von dem Mann mutmaßlich begangene Straftat sei demnach nicht so schwerwiegend, dass sie eine Ausweisung rechtfertigen würde.