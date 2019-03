Bild: dpa/Rolf Vennenbernd

Erhebung von rbb und MDR - Frauen mit Ost-Biographie sind erfolgreicher als Ost-Männer

05.03.19 | 06:25 Uhr

30 Jahre nach der Wende haben es Frauen aus dem Osten deutlich häufiger in Führungspositionen geschafft als ostdeutsche Männer. Das geht aus einer Erhebung von rbb und MDR hervor. Auch die Frauen aus dem Westen lassen sie in vielen Fällen hinter sich.



Ostdeutsche Frauen sind in den Führungsetagen deutscher Unternehmen und auch in der Bundespolitik deutlich erfolgreicher als ihre aus dem Osten stammenden männlichen Landsleute. Das hat eine Erhebung von rbb und MDR ergeben, bei der die beiden Rundfunkanstalten mit der Uni Leipzig zusammengearbeitet haben. Als "Ostdeutsch" bezeichnet die Erhebung Menschen, die in der DDR geboren wurden oder den größten Teil ihres Lebens dort verbracht haben.

Überdurchschnittlich oft in Führungspositionen

Zwar sind Ostdeutsche auch 30 Jahre nach der Wende in Führungspositionen insgesamt noch immer stark unterrepräsentiert - doch da, wo sie es bis nach ganz oben geschafft haben, handelt es sich überproportional häufig um Frauen. Und: Je höher die Leitungsposition ist, die mit einem Ostdeutschen besetzt ist, desto häufiger handelt es sich um eine Frau. In vielen der untersuchten Bereiche erreichen die Frauen unter den Ostdeutschen in Führungspositionen bereits heute einen Anteil von etwa 50 Prozent. In dieser Hinsicht sind sie ihren aus Westdeutschland stammenden Geschlechtsgenossinnen überlegen - das zeigt ein Blick auf die DAX-Konzerne und die Top-100-Unternehmen in Ost und West.



Kathrin Menges - erste Ostfrau im Vorstand eines DAX-Konzerns

So haben bei den Vorstandsmitgliedern der 30 DAX-Konzerne nur vier eine ostdeutsche Biographie vorzuweisen, doch drei von ihnen, also 75 Prozent, sind Frauen. Dagegen beträgt der Frauenanteil bei den aus dem Westen stammenden DAX-Vorständen nur zehn Prozent. Zu den ostdeutschen Top-Managerinnen zählt auch Kathrin Menges, Personalvorstand beim Henkel-Konzern. Menges, Jahrgang 1964, stammt aus dem brandenburgischen Pritzwalk (Prignitz) und studierte an der Pädagogischen Hochschule Potsdam Englisch und Russisch. 1988 schloss sie ihr Studium als Diplom-Lehrerin ab. Anschließend war sie zwei Jahre als Lehrerin tätig, wechselte dann aber ins Personalmanagement. Über die Bankgesellschaft Berlin kam sie zu Henkel und wurde 2011 - als erste Frau - in den Henkel-Vorstand berufen. Damit war Menges auch die erste Ostfrau im Vorstand eines DAX-Konzerns.

Frauen führen im Osten neun der Top-100-Unternehmen

Ähnlich sieht es an der Spitze der 100 größten Unternehmen in Ost und West aus - wobei das Klima im Osten Deutschlands grundsätzlich frauenfreundlicher zu sein scheint: Während von den 100 größten West-Unternehmen nur zwei von Frauen geführt werden, sind es bei den 100 größten Ost-Unternehmen gleich neun - unabhängig von der Herkunft aus Ost oder West. Fragt man dagegen, wieviele der 100 größten Ost-Unternehmen von Ostdeutschen geführt werden, steigt der Anteil der Frauen sogar auf 25 Prozent.

Ostdeutsche in der Bundesregierung: Zu 70 Prozent Frauen

Auch in der bundespolitischen Spitze zeigt sich ein ähnliches Bild: Zwar sind Menschen aus dem Osten Deutschlands bis heute zahlenmäßig nur schwach vertreten - doch auch in diesem Bereich schneiden die Frauen besser als die Männer ab: Wie die Erhebung von rbb und MDR zeigt, haben es seit der Wiedervereinigung 17 Ostdeutsche in die Bundesregierung geschafft - doch zwölf von ihnen, unter ihnen auch die Kanzlerin, waren Frauen. Das sind gut 70 Prozent. Eine Erklärung dafür zu finden, warum die Ost-Frauen verglichen mit den West-Frauen vergleichsweise erfolgreich sind, bleibt weiteren Untersuchungen überlassen. Einen wichtigen Hinweis aber gibt die Erhebung: Ab der Jahrtausendwende steigt der Anteil von Frauen stärker als zuvor, und hier vor allem bei den Ostfrauen. Zeitlich fällt das mit dem Aufstieg von Angela Merkel zusammen. Im November 2005 wird sie zum ersten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt. Sendung: Inforadio, 05.03.2019, 5.00 Uhr