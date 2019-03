rbb|24: In dem Entwurf des Kleingartenentwicklungsplans, der uns vorliegt, sind allein zehn von 15 Kleingärtenkolonien in Ihrem Bezirk für die Bebauung vorgesehen. Warum trifft es die Kleingärtner in Tempelhof-Schöneberg so hart?

Jörn Oltmann: Für die soziale Infrastruktur brauchen wir in Tempelhof-Schöneberg deshalb so viele Kleingartenflächen, weil uns keine andere Flächen zur Verfügung stehen. Wir sind ein sehr verdichteter Bezirk. Insofern müssen wir vermutlich auf Kleingartenflächen Zugriff nehmen. Wir haben jetzt im Kleingarten-Entwicklungsplan hiervon zehn Flächen identifiziert, aber es steht noch nicht fest, in welcher Reihenfolge diese Flächen in Anspruch genommen werden.