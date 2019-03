dpa / Paul Zinken Audio: rbb 88,8 | 06.03.2019 | Interview mit Monika Herrmann | Bild: dpa / Paul Zinken

Interview | Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann - "MyFest" soll politischer werden

06.03.19 | 06:26 Uhr

Das "MyFest" am 1. Mai in Berlin-Kreuzberg soll wieder politischer werden. Das sagte Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Bündnis 90/Die Grünen) dem rbb im Interview im Vorfeld einer Informationsveranstaltung zum MyFest am Mittwochabend in Kreuzberg.



rbb: Frau Herrmann, warum muss das Konzept für das "MyFest" überhaupt geändert werden: Das ursprüngliche Ziel, das mit dem Fest vor Jahren erreicht werden sollte - die Gewalt am 1. Mai zu minimieren - hat in den vergangenen Jahren doch sehr gut geklappt? Monika Herrmann: Das stand ja auch nicht zur Disposition. Aber wir haben in den letzten Jahren erstens große Sicherheitsprobleme gehabt. Die Diskussion, was die Menge von Besucherinnen und Besuchern betrifft, führen wir ja jetzt nicht erstmalig. Einige können sich sicherlich erinnern, dass wir 2014 schon einen großen Aufschlag gemacht haben, weil die Polizei gesagt hat, dass sie Bedenken hat. Wir haben damals grob eine örtliche Neukonzeption entwickelt und zwar mit der Myfest-Crew, dem Verein, der das Myfest organisiert, sodass wir eine größere Sicherheitslage einbauen konnten. Das andere ist, dass wir ein sehr hohes Beschwerdeaufkommen haben, was Lautstärke, Müll et cetera betrifft. Die Anwohnerinnen und Anwohner haben sich bei uns in den letzten Jahren zunehmend beschwert, sodass wir darauf reagiert und gesagt haben: Wenn es ein sogenanntes von Anwohnern getragenes Fest sein soll, dann kann es ja nicht sein, dass die Anwohner sich beschweren und es dann vielleicht gar nicht mehr mittragen.

Sie haben zahlreiche Haushalte befragt: Welches Ergebnis ist denn dabei herausgekommen? Wir haben 5.000 zufällig ausgewählte Haushalte im Kiez befragt. Ich habe gesagt: Ich will auch die Leute hören, die Stimme der Anwohnerinnen und Anwohner. Sie haben verschiedene Fragen bekommen, unter anderem wie sie das Fest finden, ob sie das Fest noch möchten und und und. Cirka 60 Prozent der Anwohnerinnen und Anwohner in 36 haben sich für das Fest ausgesprochen. Aber sie haben ganz klare Bedingungen gestellt: Sie wollen ein politisches Fest wiederhaben, kein Party-Fest, bei dem es nur ums Saufen geht, sondern ganz klar eine starke politische Ausrichtung haben. Sie wollen, dass es weniger Müll gibt. Und sie wollen auch, dass der Lärm in den späten Nachtstunden deutlich reduziert wird. Daraufhin haben wir uns mit der Myfest-Crew, aber auch mit der Polizei zusammengesetzt. Das heißt, bereits seit vielen Wochen arbeitet mein Büro gemeinsam mit den beiden Protagonisten daran, wie man das Fest weiterführen, aber ein Stückchen auch neu ausrichten kann. Und das werden wir heute Abend vorstellen: einerseits das Ergebnis der Befragung und andererseits sozusagen das Setting.

Wie hoch schätzen Sie denn die Bereitschaft der Anwohner und Gewerbetreibenden ein, sich weiter an dem Fest zu beteiligen? Ich mache mir keine Sorgen um die Beteiligung. Es gilt ganz klar, dass wir eine andere Ausrichtung haben. Ich weiß aber gar nicht, ob Besucherinnen und Besuchern die überhaupt auffällt: Wir werden deutlich weniger Bühnen haben. Wir werden auch früher mit dem Bühnenprogramm aufhören. 21 Uhr ist Deadline. Und wir werden ab 22 Uhr ein bisschen ruhiger werden. Das heißt, das Fest kann tagsüber gut weiterhin stattfinden und da werden sich auch alle daran beteiligen.

Auf den Bühnen werden mindestens zwei Stunden lang Gruppen die Möglichkeit haben, politische Positionen zu vertreten oder zu diskutieren. Von daher kriegen wir schon einen ganz anderen Charakter rein, als dass es nur um Party Party Party geht. Monika Herrmann, Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg

Es ist jedes Jahr wirklich unfassbar voll: Es wird viel getrunken, es entsteht viel Müll. Wie wollen Sie beides in den Griff kriegen? Wir haben da eine gute Kooperation mit der BSR. Was die Müllvermeidung betrifft, das kommt darauf an, wie wir um die Bühnen herum das Müllkonzept entwickeln. Und wie gesagt: Wir werden eine sehr starke politische Ausrichtung haben. Das heißt, auf den Bühnen werden mindestens zwei Stunden lang Gruppen die Möglichkeit haben, politische Positionen zu vertreten oder zu diskutieren. Von daher kriegen wir schon einen ganz anderen Charakter rein, als dass es nur um Party Party Party geht. Da haben wir den ersten Schritt in eine gute richtige Richtung gemacht. Und wir werden das sicherlich für die nächsten Jahre noch einmal weiter entwickeln, dass es wieder einen deutlich politischen Charakter kriegt. Weil das wollen die Leute im Kiez. Der 1. Mai ist ja kein Party-Tag, sondern ja eigentlich ein Tag für den Kampf der Arbeit und für gerechte Entlohnung. Im Grunde soll es um die Probleme gehen, die die Leute im Kiez haben. Und das wird in den nächsten Jahren stärker ausgearbeitet werden. Das heißt: weniger Party, mehr Politik. Das ist die Losung. Wir werden drei Themen haben: zum einen Mieten, Verdrängung und Obdachlosigkeit; zum anderen Antirassismus, Frauenrechte und selbstbestimmtes Leben; und Multikulti, Folklore wird ein drittes Thema sein. Bei einem vierten sind wir noch in einer Diskussion.

Die Polizei sitzt bei den Vorbereitungen ja mit am Tisch. Zuletzt setzte sie auf Deeskalation. Bleibt die Zusammenarbeit aus Ihrer Sicht so wie gehabt - oder gibt's da neue Pläne? Wir haben ein sehr erfolgreiches System mit der Polizei zusammen entwickelt. Das wird auch weiterhin so bestehen bleiben. Die Zusammenarbeit mit der Polizei ist am 1. Mai sehr, sehr gut, vor allen Dingen was die Sicherheitskonzepte betrifft, die das Bezirksamt mit der Myfest-Crew und der Polizei jetzt schon seit vielen Wochen vorbereiten.

Das Interview führte Tatiana Brasching, rbb 88,8

