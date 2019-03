In Berlin haben am Dienstagabend erneut hunderte Menschen gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform und sogenannte Upload-Filter demonstriert. Wie ein Polizeisprecher rbb|24 sagte, fand die Kundgebung in der Klingelhöferstraße im Stadtteil Tiergarten (Mitte) statt - genau gegenüber der CDU-Bundeszentrale. In der Spitze hätten sich dort rund 2.000 Demonstranten versammelt, sagte der Sprecher. Alles sei friedlich geblieben.

Bereits am vergangenen Samstag hatten in Berlin rund 3.500 Menschen gegen die Reform demonstriert. Auf Twitter ließen sich am Dienstagabend auch Proteste in anderen Städten, wie zum Beispiel in Stuttgart, München und Frankfurt am Main, verfolgen. Auch dort kamen spontan tausende Menschen zusammen. Zu der "Spontan-Demo" in Berlin hatten die Initiatoren der Kampagne "Rettung des Internets" aufgerufen.

Zuvor war bekannt geworden, dass die konservative EVP-Fraktion im EU-Parlament die Abstimmung über die Reform von Ende März vorverlegen will. Die Gegner der Reform befürchten, dass die EVP und ihr Fraktionschef Manfred Weber (CSU) damit Protesten am 23. März zuvorkommen wollen.