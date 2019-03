Das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit hat eine bessere Kennzeichnung von ehemaligen Zwangsarbeiterlagern in der Bundeshauptstadt gefordert. "Es gibt viele Gebäude auf der Berliner Denkmalliste, in denen während des Zweiten Weltkriegs Zwangsarbeiter leben und arbeiten mussten, ohne dass daran erinnert wird", sagte die Leiterin des Dokumentationszentrums, Christine Glauning, dem Evangelischen Pressedienst am Wochenende.