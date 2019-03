Die Hälfte der fünfjährigen Legislaturperiode in Berlin ist absolviert – und die regierenden Parteien SPD, Linke und Bündnis90/Die Grünen erkennen schon deutliche Anzeichen für eine erfolgreiche Politik. Berlin sei moderner, gerechter, nachhaltiger und sicherer geworden, teilten die Sozialdemokraten, Linken und Grünen am Dienstag mit. Ihre Halbzeitbilanz fällt – wenig überraschend - positiv aus.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) sprach in seinem Halbzeit-Statement vor allem die Bereiche Infrastruktur, Wohnen, Polizei, Feuerwehr und Verwaltung an. In all diesen Bereichen seien die richtigen Weichen gestellt worden. Allerdings, so betonte Müller gleichzeitig: "Die Abstimmungsprozesse könnten noch besser werden, damit interne Debatten nicht Entscheidungen verzögern." Trotz mancher Meinungsunterschiede fühle er sich aber in dieser Koalition "sehr wohl". Die drei Koalitionspartner verkörpern aus seiner Sicht ein freies, tolerantes und offenes Berlin. Die Zusammenarbeit sei vertrauensvoll.