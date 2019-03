"Scheuer will eine Totalüberwachung von Autofahrern"

Die Bundesregierung will, das Diesel-Fahrverbote per kameragestützter Kennzeichenerfassung überwacht werden. Doch Grünen-Politiker Benedikt Lux hält das für einen schweren Grundrechtseingriff - und kündigt im rbb|24-Interview Widerstand dagegen an.