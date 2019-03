Brandenburg erzielt Haushaltsüberschuss in Rekordhöhe

Wie das Finanzministerium am Dienstag mitteilte, ist das Plus im Vergleich zum Vorjahr um gut 140 Millionen Euro gestiegen. Wegen der guten Konjunktur habe das Land mehr Steuern eingenommen als erwartet, gleichzeitig seien die Ausgaben für Zinsen niedriger gewesen als geplant.

Anders als bisher will die Landesregierung nicht die Hälfte, sondern nur ein Viertel des Überschusses dafür verwenden, Schulden zu tilgen. Finanzminister Görke sagte zur Begründung, das Land brauche eine größere Risikovorsorge, vor allem wegen der geplanten Abschaffung der Anlieger-Beiträge zum Straßenausbau.

Der Etat in Brandenburg lag 2018 auch bei einem Rekordvolumen von 11,8 Milliarden Euro.

Noch im September hatte das Finanzministerium in Potsdam bekannt gegeben, dass es mit einem Überschuss von etwa 200 Millionen Euro rechne.

Auch das Land Berlin hat im vergangenen Jahr den höchsten Haushaltsüberschuss in seiner Geschichte erzielt. Wie aus dem vorläufigem Jahresabschluss hervorgeht, beläuft sich der Überschuss auf 2,4 Milliarden Euro. Damit ist Berlin zum Jahresende zum siebten Mal in Folge im Plus. Das bisherige Rekordergebnis von 2,1 Milliarden Euro aus dem Jahr 2017 wurde damit deutlich übertroffen.