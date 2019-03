Kritiker der EU-Urheberrechtsreform sind am Samstag in Berlin zu einer Demonstration gegen die Einführung sogenannter Upload-Filter zusammengekommen. Der mit der Reform geplante Artikel 13 werde "massive Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit und die Vielfalt des Internets haben", teilte das Bündnis "Berlin gegen 13" mit.

An dem Protest nahmen nach Veranstalterangaben rund 3.500 Menschen teil. Sie zogen vom Axel-Springer-Hochhaus zum Justizministerium und zur Vertretung der Europäischen Kommission am Brandenburger Tor. Aufgerufen zur Demonstration hatten Organisationen wie der Chaos Computer Club, der Journalistenverband Freischreiber und der Verein Digitale Gesellschaft.

Artikel 13 sieht vor, kommerzielle Plattformen wie Youtube beim Urheberrecht stärker in die Pflicht zu nehmen. Von Benutzern hochgeladenes Material wie zum Beispiel Videos soll überprüft werden. Die Plattformbetreiber sollen zukünftig Inhalte entfernen, für die von den Urhebern keine Lizenz erteilt wurde. Kritiker bemängeln, dass das nur mit automatischen Filtern zu bewältigen sei. Es sei zu befürchten, dass auch legale Zitate, etwa aus Nachrichten, in Beiträgen von Internetnutzern aussortiert werden könnten, sagte Volker Grassmuck vom Verein Digitale Gesellschaft. Auch fürchten Kritiker, dass Upload-Filter sogenannte Whistleblower treffen, die geschütztes Material zur Aufdeckung von Missständen hochladen.

Der Sprecher der Initiative Urheberrecht, Gerhard Pfennig, wies im rbb die Kritik an den Upload-Filtern zurück. Gefiltert werden müsse nur noch, was nicht von Verträgen umfasst werde. Als Beispiel führte Pfennig große Hollywoodfilme oder Werke von Urhebern an, die nicht von Verwertungsgesellschaften vertreten werden. Das werde ein ganz kleiner Prozentsatz der über die Plattformen verbreiteten Werke sein. "Und diese Legende von den unkontrollierten Filtern, als wenn da jetzt ein Zaun im Internet aufgestellt würde, die ist aus den Fingern gezogen. Genau das Gegenteil ist das Ziel dieser Richtlinie", so Pfennig.

Die EU-Mitgliedsstaaten, darunter auch Deutschland, haben im Februar mit knapper Mehrheit für den ausgehandelten Kompromiss bei der Reform des europäischen Urheberrechts votiert. Nun muss das Europaparlament noch zustimmen. Die Abstimmung ist für Ende März vorgesehen. Für den 23. März sind unter dem Motto #safeyourinternet Demonstrationen in zahlreichen europäischen Städten, darunter auch Berlin, geplant.