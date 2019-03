Jugendkriminalität in Berlin

Die Berliner Justiz richtet sich bei der Bekämpfung von Jugendkriminalität nun in allen Bezirken nach dem Ortsprinzip aus. Zum 1. März gelte stadtweit, dass der Wohnort eines beschuldigten Jugendlichen darüber entscheidet, welcher Staatsanwalt zuständig ist. Das teilte die Justizverwaltung am Freitag mit. Zuvor waren Staatsanwälte in allgemeinen Jugendabteilungen für bestimmte Anfangsbuchstaben von Verdächtigen zuständig.