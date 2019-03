Die Berliner SPD hat das Vorhaben des rot-rot-grünen Senats verteidigt, mehrere Kleingartenkolonien zugunsten von Infrastrukturprojekten aufzulösen. Der Sprecher für

Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Daniel Buchholz, sagte am Dienstag im Inforadio: "Wir werden für die wachsende Stadt für neue Schulbauten, für Kitas, für Turnhallen, aber auch für einige Verkehrsverbindungen Kolonien anknabbern müssen. Einige werden tatsächlich komplett wegfallen."

Konkret nannte Buchholz die Zahl von 850 Parzellen, die in den kommenden zehn Jahren wegfallen könnten. "Das ist gut ein Prozent aller Kleingärten in Berlin. Ich finde, das sollte man schon mal in Relation sehen."