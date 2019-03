Mike Kreuzberg Freitag, 01.03.2019 | 13:17 Uhr

Schöne Idee, doch leider viel zu klein gedacht. "Autofrei" ist wohl auch nicht die angestrebte Lösung "wie eine weitgehende Verringerung des motorisierten Individualverkehrs erreicht werden kann". Das wurde schon getestet z.B. SUPERBLOCKS in Barcelona seit 2014 ;)

Für eine echte Berliner Einführung bzw. einen weiteren "Test" [sic] wären alle möglichen unterschiedlichen Bereiche in einem größeren Gebiet, wie z.B. 36 und 61 besser geeignet. Etwas mehr Mut bei der Umsetzung der Luftreinhalterichtlinie kann schneller zum Ziel führen. Die Berliner Luft ist besonders in der Innenstadt immer noch viel zu ungesund. Wann soll sich das ändern - in welchem Jahr?!

https://www.youtube.com/watch?v=ZORzsubQA_M

https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/superblocks-in-barcelona

https://www.theguardian.com/cities/2016/may/17/superblocks-rescue-barcelona-spain-plan-give-streets-back-residents