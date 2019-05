Audio: Inforadio | 26.04.2019 | Dirk Schneider | Bild: imago/R. Price

Innenministerium mit Zehn-Punkte-Plan - Brandenburg rechnet mit schwieriger Waldbrand-Saison

26.04.19 | 15:46 Uhr

Wegen der weiter anhaltenden Trockenheit muss in Brandenburg auch in diesem Jahr mit zahlreichen Waldbränden gerechnet werden. Er erwarte ein "kompliziertes Jahr", sagte Innenminister Schröter am Freitag. Ein Zehn-Punkte-Plan soll helfen.



Es ist erst Ende April, doch schon jetzt hat es in Brandenburg etliche Waldbrände gegeben - und die eigentliche Waldbrandsaison steht erst noch bevor. "Angesichts der äußerst trockenen Situation im Frühjahr und auch der langzeitigen Prognose müssen wir damit rechnen, dass das Jahr 2019 auch wieder ein kompliziertes Jahr werden wird", sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Freitag in Potsdam.

Schon im April 67 Waldbrände

Am Freitag galt in elf von 14 Kreisen sowie in den Städten Cottbus und Frankfurt (Oder) die höchste Gefahrenstufe für Waldbrand. Der Minister riet, den Wald möglichst zu meiden. Bisher erfassten die Waldbrände 24,6 Hektar Fläche, dabei wurde der erste Brand bereits im Februar registriert, zwei weitere folgten im März. Im April mussten die Feuerwehren bereits 67 Mal ausrücken. Am stärksten betroffen waren die Landkreise Elbe-Elster und Spree-Neiße. Wegen der akuten Waldbrandgefahr mussten landesweit viele Osterfeuer abgesagt werden. 2018 hatte es insgesamt 512 Waldbrände gegeben. Dabei gerieten 1.674 Hektar Fläche in Brand.

Landesregierung entschädigt Landkreise und Gemeinden

Der Innenminister verwies darauf, dass die Waldbrandsaison im vergangenen Jahr "sehr sorgfältig ausgewertet" worden sei. Es gehe darum, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Ergebnisse seien Inhalt eines ausführlichen Waldbrandberichtes, der in Kürze dem Kabinett vorgelegt werden wird. Das Land erstatte den betroffenen Kreisen und Gemeinden 80 Prozent der im Jahr 2018 entstandenen Kosten für den Einsatz von Hubschraubern und schwerem Gerät, wie zum Beispiel Löschpanzer, zur Waldbrandbekämpfung. Das sei der mögliche Höchstsatz; dabei werde "niemand allein gelassen", sagte Schröter. Das Gesamtvolumen belaufe sich auf knapp 1,7 Millionen Euro. Davon gingen knapp 1,3 Millionen an den Landkreis Potsdam-Mittelmark (für die Brände bei Treuenbrietzen und Fichtenwalde) und über 340.000 Euro an den Landkreis Dahme-Spreewald (Lieberoser Heide).

Neuer Waldschutzplan bis September

Ein Zehn-Punkte-Plan, den die Regierung nach den großen Bränden im vergangenen Jahr aufgestellt hat, ist nach Angaben von Umweltstaatssekretärin Carolin Schilde bereits teilweise umgesetzt. Bis September solle der neue Waldschutzplan fertig sein. Private und kommunale Waldbesitzer hätten in diesem Rahmen die Möglichkeit, Fördergelder in Anspruch zu nehmen, zum Beispiel für die Einrichtung von Löschwasserentnahmestellen, die Anlage von Brand- und Katastrophenschutzwegen sowie von Waldbrandschutzstreifen, sagte Schilde.



Zehn-Punkte-Plan der Landesregierung zur Waldbrand-Prävention Modernisierung des Systems Fire Watch sowie die Zentralisierung der Waldbrandzentralen an den Standorten Wünsdorf und Eberswalde

an den Standorten Wünsdorf und Eberswalde Schaffung von 36 zusätzlichen Stellen in den Oberförstereien in der Waldbrandprävention

in den in der Waldbrandprävention Beseitigung von "weißen Flecken" bei Löschwasserentnahmestellen sowie Brand-und Katastrophenschutzwegen

sowie Beratung der Waldbesitzer zur Förderung von Maßnahmen zur Waldbrandvorbeugung



Verbesserung der Netzabdeckung der Diensthandys



Verstärkte Bestreifung durch Forstbedienstete bei Waldbrandgefahrenstufen 4 und 5



bei Waldbrandgefahrenstufen 4 und 5 Ausbau der Beschilderung in den brandgefährdeten Waldgebieten



in den Weiterentwicklung von Waldbrandschutzkonzepten für die Lieberoser Heide und Jüterbog



für die Lieberoser Heide und Jüterbog Engere Abstimmung mit den Landkreisen bezüglich der Genehmigungspraxis zur Instandsetzung von Waldwegen für den Brand- und Katastrophenschutz



für den Brand- und Katastrophenschutz Erarbeitung einer gemeinsamen Empfehlung des MLUL und MIK für die Landkreise bezüglich der Waldbrandgefährdung durch landwirtschaftliche Bewirtschaftung

Neuer Ausbildungsstandort in Wünsdorf

Um spezifische Lehrgangskapazitäten für die Waldbrandbekämpfung zu erweitern, wird die Landesfeuerwehrschule (LSTE) am Standort Wünsdorf nach Worten von Schröter einen zweiten, zentral gelegenen Ausbildungsstandort in Betrieb nehmen. Dort würden bereits in diesem Jahr die ersten Seminare zur Waldbrandbekämpfung stattfinden.



Sendung: Brandenburg aktuell, 26.04.2019, 19.30 Uhr