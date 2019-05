Bild: imago/Christian Mang

Baustadtrat prüft Vorkaufsrecht - 527 Kreuzberger Sozialwohnungen sollen verkauft werden

30.05.19 | 20:11 Uhr

Mehr als 500 Sozialwohnungen in Kreuzberg sollen verkauft werden - Baustadtrat Florian Schmidt hat angekündigt, dass Vorkaufsrecht des Bezirks zu prüfen. Doch das könnte ausgehebelt werden, fürchten Mieter, obwohl die Wohnungen im Milieuschutzgebiet liegen.

Für einen Berliner Wohnblock mit 527 Sozialwohnungen will der Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Grüne), ein mögliches Vorkaufsrecht des Bezirks prüfen. Die Wohnungen in der Friedrich-/Ecke Hedemannstraße sollen statt an eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft an Investoren verkauft werden, teilte Schmidt am Donnerstag über Twitter mit. Der Wohnblock liegt demnach in einem Milieuschutzgebiet.

Schmidt unterstützte gleichzeitig einen Aufruf zu einer Kundgebung gegen den Verkauf am Freitagvormittag vor dem betroffenen Gebäude. Nach Informationen der Zeitung "taz" könnte der Wohnblock an diesem Tag an die Deutsche Wohnen gehen. Vertreter des Immobilienkonzerns hätten sich bereits dort umgesehen, berichtet die Zeitung unter Berufung auf eine Mietervertreterin.

Verkauf per Share Deals befürchtet

Die Initiatoren der Protestkundgebung befürchten, dass die Wohnungen über Share Deals verkauft werden. In diesem Fall könnte das Vorkaufsrecht aber auch die Grunderwerbssteuer umgangen werden. Bei dem Modell übertragen Gesellschaften statt Immobilien lediglich Anteile der Gesellschaften, die die Immobilien besitzen. Bis zu einem Anteil von 95 Prozent fällt dann regelmäßig keine Grunderwerbsteuer an, denn das Eigentum am Grundstück verbleibt bei der Gesellschaft. Berlins Finanzsenator Kollatz hatte sich in der vergangenen Woche für eine rasche Eindämmung solcher Share Deals ausgesprochen. Der Wohnblock erstreckt sich von der Friedrich- bis zur Wilhelmstraße und von der Hedemann- bis zur Puttkamerstraße. Nach Schmidts Angaben wurde die Anlage 1973 bis 1976 mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung gebaut. Momentan befindet sie sich demnach in der Anschlussförderung. Die sieben- bis achtgeschossigen Bauten stehen unter Denkmalschutz. Nach Angaben des Landesdenkmalamts gibt es in dem Block ganz unterschiedliche Wohnungstypen: Familienwohnungen, Atelier-, Maisonette- und Dachwohnungen mit großen Terrassen.