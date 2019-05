Mit einem "Fest der Luftbrücke" wird am Sonntag an das Ende der sowjetischen Blockade West-Berlins vor 70 Jahren erinnert. Zeitzeugen und zehntausende Besucher werden dafür am Nachmittag auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof erwartet.

Stolze 98 Jahre alt ist der prominenteste Gast, der am Sonntag zum "Fest der Luftbrücke" auf dem Tempelhofer Feld in Berlin erwartet wird: Der frühere US-Pilot Gail Halvorsen hatte während der Berlin-Blockade in den Jahren 1948 und 1949 als erster aus dem Flugzeug selbstgebastelte Taschentuch-Fallschirme mit Schokolade und Kaugummis für die Berliner Kinder abgeworfen. Viele seiner Kollegen in den "Rosinenbombern" ahmten es nach.

Im Juni 1948 hatte die Sowjetunion alle Straßen, Bahnlinien und Wasserwege nach West-Berlin gesperrt. Daraufhin versorgten Amerikaner, Briten und Franzosen die Einwohner mit Flugzeugen.