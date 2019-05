Stefan Evers, stadtentwicklungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Berlin begrüßte den Beschluss am Mittwoch. "Wir wollen die Stadtautobahn A100 deckeln und damit Platz schaffen für mehr Stadt in der Stadt, insbesondere für neue bezahlbare Wohnungen. Gleichzeitig lässt sich damit die Schadstoffbelastung und der Verkehrslärm in den angrenzenden Quartieren deutlich senken", erklärte Evers in einer Mitteilung.



Einen Antrag zur Deckelung der Stadtautobahn hatte die rot-rot-grüne Regierungskoalition bereits im April ins Abgeordnetenhaus eingebracht. Als Pilotprojekte sollen demnach die A100 in Charlottenburg, die ohnehin in großen Stil umgebaut werden soll, sowie die Verlängerung der A100 vom Dreieck Neukölln bis zum Treptower Park dienen. "Als Projekt zur Deckelung von Schienenstrecken in Troglage ist der Bahngraben der Ringbahn zwischen Schönhauser Allee und Prenzlauer Allee vorrangig zu untersuchen", heißt es in dem Antrag.

Als Vorbild dienen Projekte in anderen Städten, nicht zuletzt eines im Hamburger Stadtteil Stellingen. Dort wird die Autobahn A7 an mehreren, insgesamt 3,5 Kilometer langen Abschnitten "gedeckelt". Über der Trasse wird ein Tunnelbauwerk errichtet, darüber entstehen unter anderem Kleingärten, Grünflächen und Radwege.