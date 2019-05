Die Bezirksverordnetenversammlung von Berlin-Tempelhof-Schöneberg hat am Mittwochabend mehrheitlich für einen Rückbau der A103 gestimmt. Das bestätigte der Bezirk rbb|24 am Donnerstag.

Die Mehrheit der Bezirksverordneten in Tempelhof-Schöneberg möchte, dass die sogenannte Westtangente zwischen Steglitzer Kreisel und Sachsendamm verschwindet. Bei der BVV-Sitzung am Mittwochabend wurde ein entsprechender Antrag angenommen, wie der Bezirk rbb|24 am Donnerstag bestätigte. Die sechsspurige Autobahn A103 könnte demnach nach zu einer vierspurigen Straße werden. Unterstützt wird der Vorstoß von SPD, Grünen und Linken.



Nach einem Rückbau A103 könnte auf der Fläche beispielsweise neuer Wohn- und Gewerberaum entstehen, heißt es in dem Antrag [BVV-Webseite]. "Ziel ist die Schaffung eines urbanen gemischten Stadtquartiers mit vorwiegend kommunalem und genossenschaftlichem Wohnraum in der Größenordnung von 1.500 Wohnungen, Infrastruktur sowie gewerblichen Flächen."