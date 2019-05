Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte am Dienstag angesichts breiter Sicherheitsbedenken angekündigt, er wolle E-Roller mit einer Geschwindigkeit von mehr als 12 Stundenkilometern nun doch nicht auf Bürgersteigen erlauben. Eine von ihm auf den Weg gebrachte Verordnung sieht aber vor, dass langsame E-Roller aber durchaus auf dem Gehweg fahren dürfen. Fußgänger-Vertreter hatten dagegen protestiert.



Der Bundesrat muss der Verordnung zustimmen - voraussichtlich am 17. Mai. Kritiker hatten besonders vor neuen Gefahren etwa für Kinder, ältere und sehbehinderte Menschen gewarnt, sollten zusätzliche Gefährte auf die Bürgersteige kommen.



In vielen deutschen Städten stehen Anbieter sogenannter E-Scooter schon in den Startlöchern. Solche Roller könnten Bürger dann wie Leih-Fahrräder kurzfristig ausleihen - oder mit dem eigenen Elektroroller unterwegs sein.