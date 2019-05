Bild: rbb

Brandenburg im Wahljahr 2019 - Wie Angst Politik macht

21.05.19 | 07:36 Uhr

In Brandenburg verfängt der nationalistische Kurs der AfD offenbar besonders. Dem Land steht damit im wichtigen Wahljahr ein besonderer Belastungstest bevor. Denn mit Angst lässt sich offensichtlich wirkungsvoll Politik machen. Von T. Mandalka und O. Sundermeyer Das rbb-Fernsehen zeigt die Dokumentation "Angst Macht Politik" am Dienstag um 21:00 Uhr.

Seitdem Steffen Königer vor einigen Monaten aus der AfD ausgetreten ist, warnt er vor seiner ehemaligen Partei. Nach der vergangenen Landtagswahl in Brandenburg war er selbst noch als Mitglied der AfD-Fraktion ins Potsdamer Stadtschloss eingezogen. Inzwischen aber habe sich die AfD deutlich radikalisiert, sagt er, insbesondere seit Andreas Kalbitz die Führung von Fraktion und Landesverband innehat.

Tatsächlich ist in Brandenburg der "Flügel", die nationalistische Sammlungsbewegung in der AfD, die maßgebliche Kraft in der Partei. Steffen Königer schreibt der AfD eine "Politik mit der Angst" zu. Mit Untergangszenarien verstärke sie die Angst vor Fremden, um daraus politisches Kapital zu schlagen: "Wenn Ihr nicht jetzt die AfD wählt, geht das Abendland unter. Dann werden wir hier überschwemmt von Moslems, müssen 2030 morgens in der Moschee beten und unsere Frauen werden verschleiert." Diese Art Politik hat Königer bis Herbst vergangenen Jahres mitgetragen. Ihm bereite es jetzt aber große Sorge zu sehen, wie diese Argumentation verfängt, sagte er in einem Interview mit dem rbb.

Dabei zieht Königer einen direkten Vergleich zum Aufstieg der Nationalsozialisten: "Die hatten in den 30er Jahren keine parlamentarische Mehrheit, haben sich diese aber anders verschafft." Der fraktionslose Landtagsabgeordnete befürchtet, dass die AfD-Führung in Brandenburg ebenfalls nicht abgeneigt wäre, Freiheit und Demokratie abzuschaffen: "Diese Gefahr müsste man allen Brandenburgern erklären: Dass sie mit der AfD etwas anderes bekommen als nur Protest." Laut einer repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach vom Anfang dieses Wahljahres zweifelt eine Mehrheit der Menschen in Ostdeutschlands ohnehin am politischen System: So gaben nur 42 Prozent der Befragten an, dass die in Deutschland gelebte Demokratie die beste Staatsform sei. In Westdeutschland meinten das 77 Prozent.

Gahrys Ortsvorsteher Klaus Vatter | Bild: rbb

In Gahry ist die AfD stärkste Kraft

Dieser Zweifel zeigt sich beispielhaft in dem 270-Einwohner-Dorf Gahry im Landkreis Spree-Neiße. Hier wurde die AfD bei der Bundestagswahl vor zwei Jahren zur stärksten Partei gewählt, in einem von bundesweit sieben Wahlkreisen, dem einzigen außerhalb Sachsens. Dem Dorf von Ortsvorsteher Klaus Vatter geht es gut, die Bevölkerung wächst leicht, es werden einzelne Wohnhäuser gebaut, und bei der Frage nach Arbeitslosen muss Vatter nachdenken. Flüchtlinge, vor denen hier viele Menschen Angst haben, gibt es weit und breit nicht. Der Agrartechniker erklärt es sich mit "Frustwählen", dass hier mehr als jeder Dritte die AfD gewählt hat (37,4 Prozent): "Man wählt diese Partei, weil man denkt, dabei kommt etwas Besseres raus. Aber wenn ich mir anschaue, wie diese Partei im Bundestag auftritt, braucht man sich eigentlich nicht zu erhoffen, dass da irgendetwas anders wird."

Unterdessen sieht AfD-Chef Andreas Kalbitz seinen Schulterschluss mit Teilen der rechtsextremen Bewegung wohl durch die Wahlumfragen bestätigt, die einen deutlichen Stimmenzuwachs für seine Partei erkennen, seitdem die AfD 2014 erstmals in den Landtag einzog (mit 12,2 Prozent).

Kalbitz beschwört den Schulterschluss

Es ist an einem Samstag Ende März, als er auf einer Demonstration des fremdenfeindlichen Vereins "Zukunft Heimat" im Regen von Cottbus unter dem Jubel von 500 Anhängern diesen Schulterschluss beschwört: "Zusammenhalt ist das Gebot der Stunde. Und deshalb: Wir sind nur gemeinsam stark. Zusammen mit Zukunft Heimat, zusammen mit Pegida Dresden. Das ist die Stärke. Das haben wir hier in Brandenburg vorgemacht und da bin ich sehr stolz drauf." Noch im vergangenen Jahr hatte seine Stellvertreterin Birgit Bessin im rbb-Fernsehen nach einer Rede bei "Zukunft Heimat" behauptet: "Es gibt keine Kooperation zwischen der AfD und 'Zukunft Heimat'." Inzwischen kandidiert der Chef des Vereins, Christoph Berndt, bei den kommenden Landtagswahlen aussichtsreich für die AfD.

"Zukunft Heimat" entstand in einem Spreewalddorf

Steffen Königer sieht sich selbst verantwortlich für diese Zusammenarbeit. "Zukunft Heimat ist gewachsen aus einer Bürgerinitiative", sagt er. Damals ging es gegen die Ansiedlung von Flüchtlingen in einem Spreewalddorf in der Nachbarschaft von Christoph Berndt, zu dem die AfD-Fraktion Kontakt aufgenommen hatte. "Leider Gottes muss ich sagen, dass ich der Urheber für diese Bürgerinitiative bin. Weil ich seinerzeit dem Herrn Berndt geraten habe doch tätig zu werden und eine Bürgerinitiative zu gründen, um den Unmut der Bürger in der Politik besser zum Ausdruck bringen zu können." Bei einigen ist die Angst in Wut umgeschlagen: Politisch Verantwortliche wurden in Brandenburg von AfD und Straßenprotestlern zum Feind erklärt. So wie bei der Demonstration von "Zukunft Heimat" im Regen von Cottbus: Als die Teilnehmer in der Altstadt an der Geschäftsstelle des SPD vorbeiziehen, skandieren sie aus zahlreichen Kehlen lautstark: "Volksverräter", immer wieder "Volksverräter".

Frankfurts Oberbürgermeister: Die Menschen haben Angst

Einer, der sich eingehend mit der Angst und dem Zorn der Brandenburger auseinandersetzt, ist René Wilke. Seit einem Jahr ist der linke Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder) in seiner Heimatstadt im Amt. Für ihn gibt es zwei Brandenburgs, sozusagen eines mit Angst und eines ohne. "Das eine ist das Brandenburg, das eher am Rande steht. Und ich meine damit nicht nur geografisch sondern eher wirtschaftlich, sozial, und ich glaube, dass diese Menschen vor allen Dingen Ängste umtreiben - und die Frage nach Sicherheit im Leben." Wilke glaubt, dass viele Menschen dort ihr Leben als Alltagskampf empfinden. Er weiß, dass in seiner Stadt bei den Kommunalwahlen im Mai vor fünf Jahren der Aufstieg der AfD begonnen hat, sie war die erste Hochburg der neuen Partei in Brandenburg. Deshalb fürchtete René Wilke schon früh, dass in seiner Stadt jederzeit die Stimmung kippen könne.

Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), René Wilke (Linke)

Scharfe Reaktion nach Angriff auf den Frosch-Club

Als eine Gruppe junger Flüchtlinge durch zahlreiche Straftaten in der Stadt auffiel, einige von ihnen im vergangenen August mit Messern und Eisenstangen den "Frosch-Club" angriffen, und massiv Angst verbreitet hatten, handelte Wilke deshalb medial wahrnehmbar. Als erster Oberbürgermeister in Deutschland wies er seine Ausländerbehörde an, Ausweisungsverfügungen gegen sieben Flüchtlinge zu erwirken. Er wollte die Gruppe Straffälliger loswerden, "um den sozialen Frieden zu wahren", wie er sagt.

Mohamad Hag Mostafa | Bild: rbb

Noch sind die Männer da, bislang droht nur einem von ihnen, einem inhaftierten Pakistaner, konkret die Abschiebung. Aber Wilkes Botschaft kam an: Der mutmaßliche Hauptangreifer vom "Frosch-Club", der Syrer Mohamad Hag Mostafa, gibt sich im Gespräch mit dem rbb geläutert. Die Anklage gegen ihn läuft, eine Verurteilung steht aus, deshalb möchte er über das laufende Verfahren nicht sprechen. Aber mit Blick auf Oberbürgermeister Wilke sagt er: "Wir brauchten jemanden, der uns sagt, was richtig und was falsch ist. Ich will nicht sagen, dass die Leute hier schuld daran sind, dass wir aus einem Kriegsland gekommen sind. Aber wir suchten irgendetwas, das uns hilft, vergessen zu können, was wir in unserem Leben gesehen haben." Dazu gehörten nach seiner Auskunft "jeden Tag Schlägereien und Drogen."

In Frankfurt (Oder) ist es deutlich ruhiger geworden

Bei der Staatsanwaltschaft ebenso wie beim Ordnungsamt in Frankfurt (Oder) heißt es, dass es in der Stadt deutlich ruhiger geworden sei. Der Oberbürgermeister hofft nun, dass der Frieden in seiner Stadt erhalten bleibt - auch wenn die Angst bei vielen Menschen noch immer da ist. "Wir können die Angst nicht nehmen. Und wir dürfen auf keinen Fall falsche Versprechungen machen", sagt er angesichts der eingeschränkten politischen Möglichkeiten, gegen ein Gefühl der Bedrohung anzuarbeiten. Steffen Königer glaubt, dass die AfD die Hochburg Frankfurt (Oder) wieder verlieren wird - weil der neue Oberbürgermeister als einer der wenigen im Land verstanden hat, mit den Ängsten der Menschen umzugehen. Sendung: rbb-Fernsehen, 21.05.2019, 21:00 Uhr