Der Berliner AfD-Partei- und Fraktionschef Georg Pazderski sieht in der Zuwanderung einen Hauptgrund für Wohnungsmangel, fehlende Kita-Plätze und "Verwahrlosung". Das sagte Pazderski zum Auftakt des zweitägigen Landesparteitags der AfD am Samstag in Berlin. Die Zuwanderung nach Berlin speise sich hauptsächlich aus "Armutsmigration" bekräftigte Pazderski am Abend in rbb24. Berlin habe 17,8 Prozent Hartz-IV-Empfänger - "und das ist ungesund für eine Stadt".

Angesprochen auf die konkreten Zuwanderungszahlen, nach denen im Jahr 2017 unter rund 40.000 Migranten nur 8.000 Flüchtlinge waren, wich Pazderski aus und verwies stattdessen auf den Anteil von Muslimen an der Gesamtbevölkerung. Dass es inzwischen 400.000 Menschen aus islamischen Ländern in Berlin gebe, zeige, dass "die Zuwanderung in Berlin eine andere ist, als wir sie eigentlich wollen".