Martina Schoppe Sonntag, 05.05.2019 | 09:40 Uhr

Das sehe ich auch so.

Hier rekelt sich eine Frau in peinlicher Art, vor irgendwelchen Flaschen, dessen Etiketten erst heute, zehn Jahre später, zu Empörung führt. Das Bild, das auf Facebook verbreitet wurde, wurde so vergrößert, das man den Hintergrund erst sehen konnte. Viele hier hätten nur die sich auf peinliche Art auf einen Tresen präsentirende Person geachtet. Keine hatte bis dato die Flaschen im Blick, nur die, die sich in den Vordergrund bringt.

Es ist gut und richtig, dass die AfD solche Personen nicht in ihren Reihen will. Aber, ob das für einen Parteiausschluss reicht, wurde verneint.

Bleibt also nur der "Hitler-Wein". Ich glaube, daß die Person, die nicht die Hellste scheint, nur ihr posen im Blick hatte und nicht den "Hitler-Wein".

Ob nun Dummheit für einen Parteiausschluss führt?