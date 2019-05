Ein Berliner AfD-Politiker versucht, seine Teilnahme an einer Podiumsdiskussion zur Europawahl in einem Berliner Gymnasium zu erzwingen - obwohl seine Partei ihn offenbar nicht rechtzeitig angemeldet hatte. Daraufhin macht er im Netz Stimmung gegen die Schule. Von Sebastian Schöbel

Das Datum und der Veranstaltungsort stehen lange im Voraus fest: 13. Mai, 18 Uhr, im Gebrüder-Montgolfier Gymnasium. Auch die Themen, über die die Schülerinnen und Schüler mit Lokalpolitikern an diesem Tag kurz vor der U18-Europawahl reden wollen, sind klar: Umwelt- und Klimaschutz, Jugend und Urheberrecht. So steht es in einem Einladungsschreiben, das die Schulleitung bereits am 19. März an alle im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien verschickte. Alle Parteien antworteten und kündigten an, wer sie in der Debatte mit den Gymnasiasten vertreten wird.

Alle bis auf die AfD. Die reagierte erst 52 Tage später, am vergangenen Freitag, um 14.36 Uhr. Da schickt die AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus eine Email an das Schulsekretariat, das allerdings schon nicht mehr besetzt ist. In der Email schreibt ein Fraktionsmitarbeiter, "verzeihen Sie bitte die Kurzfristigkeit", man wolle gerne den wissenschaftspolitischen Sprecher Martin Trefzer zur Veranstaltung schicken. Am Montag darauf antwortet die Schule: "Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ihre Anfrage zu kurzfristig ist und Sie bei dieser Podiumsdiskussion leider nicht teilnehmen können." Damit war die Sache eigentlich beendet.