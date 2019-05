"Ferienlofts und Mietenwahnsinn": Eine Initiative wandelte am Sonntag eine Neuköllner Wohnung in eine Ausstellungsfläche um. Damit wollte sie ein Zeichen gegen Verdrängung setzen. Länger als ein paar Stunden dauerte die Aktion aber nicht - die Polizei ermittelt.

Aktivisten der Initiative "Airbnb und Co. enteignen" haben am Sonntag eine über das Ferienwohnungen-Portal Airbnb angebotene Wohnung in Berlin-Neukölln für mehrere Stunden besetzt gehalten. Dort richteten sie aus Protest eine Ausstellung ein.

Zuvor hatte die Initiative angekündigt, Aktionen in weiteren Wohnungen durchführen zu wollen. "Wir fangen gerade erst an, es gibt eine Menge Airbnb-Wohnungen, die Wohnraum zweckentfremden und damit Gewerbe betreiben können." Am Montag war die Initiative für ein Statement nicht zu erreichen.

Die Ausstellung wurde am späten Sonntagnachmittag von den Initiatoren aber offenbar selbst wieder beendet. Ein Polizeisprecher sagte rbb|24 am Montag, dass die Beamten um kurz nach 17 Uhr eine leere Wohnung vorfanden. Es werde wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und wegen des Verdachts auf Wohnungseinbruch ermittelt.

Wie die Aktivisten in die Wohnung gelangten, wollten sie nicht sagen. Auf Anfrage hatte eine Airbnb-Sprecherin mitgeteilt, dass für diese Woche keine Buchungen für die Unterkunft vorliegen würden. "Sie haben die Wohnung also nicht auf Airbnb gebucht, um sich Zugang zu verschaffen."

Wohnungen, die in Berlin über das Portal Airbnb zur Vermietung angeboten werden, benötigen eine Genehmigung vom Amt in Form einer Registriernummer. Ausgenommen davon sind nur Unterkünfte in Gewerbeeinheiten oder Gastgeber, die einen Aufschub vereinbaren konnten. Eine Recherche von rbb|24 zeigte, dass Ende des vergangenen Jahres in rund 90 Prozent aller Berliner Airbnb-Inserate keine Registriernummer angegeben war, obwohl dies in den meisten Fällen verpflichtend ist.

Die Berliner Bezirke kämpfen seit längerem für eine bessere Kontrolle des Airbnb-Angebots in Berlin. Gastgebern die illegal vermieten, drohen Strafen von bis zu 500.000 Euro. Laut Senatsverwaltung gaben die Bezirke bis Ende 2018 rund 2.400 Registriernummern aus. Nach Schätzungen des Senats gibt es in der Hauptstadt allerdings 20.000 bis 30.000 Wohnungen oder Zimmer, die zu Ferienzwecken vermietet werden. Airbnb weigert sich bisher, Nutzerdaten an die Bezirke weiterzugeben.