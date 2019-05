Bild: rbb

Öko-Bewegung mit braunen Wurzeln - Warum Anastasias Kontakte in die rechte Szene kein Zufall sind

17.05.19 | 18:02 Uhr

Hinter der harmlosen Fassade von ökobewegten Selbstversorgern stecken bei der Anastasia-Bewegung, die sich in Brandenburg ausbreitet, knallharte Kontakte in die rechte Szene. Und die sind keinesfalls Zufall. Von Silvio Duwe

Allein in Brandenburg existieren derzeit mindestens vier Siedlungsprojekte der Anastasia-Bewegung, bei der es vorgeblich um ein Selbstversorgerdasein auf dem Lande geht. Am weitesten fortgeschritten ist derzeit das Siedlungsprojekt "Goldenes Grabow" in Grabow bei Blumenthal (Landkreis Ostprignitz-Ruppin). Auf der Webseite heißt es stolz: "Das Goldene Grabow entwickelt sich prächtig. Fünf Familien bauen ihren Familienlandsitz auf und es gibt Land in Vorbereitung auf mehr Familien." Zudem werde der Bau einer eigenen Schule vorbereitet.

Zur Person rbb Silvio Duwe Der rbb-Mitarbeiter Silvio Duwe hat für das Magazin Kontraste verdeckt bei der Anastasia-Bewegung im "Goldenen Grabow" recherchiert.



Ein aufwändiger Aufnahmeprozess sichert Gesinnung

Wer in Grabow mitsiedeln will, muss sich in einem langen Aufnahmeprozess bewähren. Erfolgreiche Bewerber erhalten ein kleines Stück Land, auf dem sie ein Jahr lang beweisen müssen, dass sie es ernst meinen mit dem Leben als Selbstversorger. Wollen sie danach auf ein größeres Grundstück umziehen, um dauerhaft zu bleiben, müssen sie sich erneut bewerben. Die strikten Regeln sorgen zwar dafür, dass das 2015 gegründete "Goldene Grabow" nur langsam wächst. Doch auf schnelles Wachstum kommt es den Siedlern nicht an. Sie denken über Generationen hinweg: Was sie heute aufbauen, sehen sie als Grundstein für etwas, das in 500 Jahren ausgereift sein wird. Unter sich zu sein und den Nachwuchs im eigenen Geiste zu erziehen ist dazu der erste Schritt. Zugleich ermöglicht die Langsamkeit den Gründern, genau auszuwählen, wer ins Dorf ziehen darf. So ist sichergestellt, dass tatsächlich nur Gleichgesinnte einziehen.

Die Vernetzung mit Rechts hat System

Mindestens so wichtig wie die Auswahl der Familien, die im "Goldenen Grabow" siedeln, ist die Vernetzung mit Akteuren der rechten Szene. So fand 2015 auf dem Grundstück der "Anführer"-Familie Krause ein Lager des konspirativ arbeitenden Jugendbundes "Sturmvogel". Er gilt als Nachfolgeorganisation der 1994 verbotenen rechtsextremen "Wiking-Jugend". Die Politologin und Journalistin Andrea Röpke, die das Lager beobachtet und dokumentiert hat, sagte im rbb, dass bekannte Holocaustleugner, Neonazis und Mitglieder des NPD-Ordnungsdienstes ihre Kinder zu dem Lager nach Grabow brachten. Dort habe Drill geherrscht, die Kinder mussten stramm stehen. Ein Junge sei schließlich sogar zusammengebrochen. Kontakte in die rechte Szene lassen sich auch durch - inzwischen von der Website genommene - Fotos des Anastasia-Festivals 2015 belegen, das auf dem Gelände des "Goldenen Grabow" stattfand. So spielte Sonnhild Sawallisch in der Band, die anlässlich einer auf dem Festival begangenen Hochzeit musizierte. Sawallisch trat bereits auf rechten Demos zur Asylpolitik auf und gehört zum sogenannten "Bund für Gotterkenntnis". Die Ideologie des Vereins basiert auf den völkischen Ansichten Mathilde Ludendorffs. Verfassungsschutzbehörden stufen ihn als rassistisch, antisemitisch und antidemokratisch ein.

Bezüge zu rechten Vordenkern

Dass diese Kontakte in die rechte Szene bestehen, ist bei den Anastasia-Siedlern keineswegs Zufall. Immer wieder beziehen sich Vertreter der Bewegung auf rechte Vordenker aus der Zeit der Weimarer Republik. So zum Beispiel in Wienrode (Sachsen-Anhalt) beim Siedlungsprojekt "Weda Elysia", das von den Krauses aus Grabow unterstützt und beraten wird. Leitspruch bei den letzten "Akademietagen" der Gruppe war das Zitat: "Konservativ sein, heißt nicht hängen an dem, was war, sondern leben aus dem, was immer gilt." Dabei schreibt "Weda Elysia" das Zitat fälschlicherweise Arthur Moeller van den Bruck zu, einem bekannten Vertreter der "Konservativen Revolution". Der Historiker Hans-Ulrich Wehler bezeichnet dessen 1923 erschienenes Buch "Das dritte Reich" als "Bibel" zahlreicher Rechtsradikaler jener Zeit. Tatsächlich stammt das Zitat jedoch von Albrecht E. Günther, der sich in der Weimarer Republik gemeinsam mit Moeller van den Bruck im deutschvölkischen und antiparlamentarischen "Juniklub" organisierte. Beide Männer waren stramme völkische Antidemokraten. Die antidemokratischen Ideen der Anastasia-Bewegung – in den Büchern, auf denen die Bewegung basiert, ist von "Dämon Kratie" die Rede – haben also zum Großteil historische Vorläufer, auf die sich die Ideologen der Siedlerbewegung gern beziehen.

Immer wieder geht es um Rassenideologien

So ist es auch bei Frank Ludwig, der einen Landsitz im brandenburgischen Liepe (Landkreis Barnim) bewohnt und unter dem Namen "Urahnenerbe Germania" in ganz Deutschland Vorträge hält, um Anastasia-Anhänger bei der Siedlungsgründung, aber auch zu sonstigen Themen zu beraten. Immer wieder geht es bei Ludwig auch um die Reinhaltung der Rasse. Er spricht, unter anderem in Unterlagen, die dem rbb vorliegen, von Telegonie – einer längst verworfenen Vererbungslehre. In den Anastasia-Büchern heißt es dazu: "Der erste Mann im Leben einer Jungfrau prägt ihr einen Stempel seines Geistes und seines Blutes auf. Er bestimmt ein psychisches und physisches der Kinder vor, die sie gebären wird. Alle anderen Männer, die mit ihr intime Verhältnisse haben werden, um eventuell ein Kind zu zeugen, sind letztlich nur Samenspender und Überträger von Geschlechtskrankheiten." (Band 8.2, S. 37) Deshalb könne es vorkommen, dass "weiße Ehepaare Kinder mit schwarzer Hautfarbe" zur Welt bringen, weil die "Oma oder […] die Mutter sexuellen Kontakt zu einem schwarzen Mann hatte." Mit solchen Äußerungen machte schon das antisemitische NSDAP-Hetzblatt "Der Stürmer" Stimmung gegen Juden. In der Wochenschrift wurde wiederholt behauptet, eine "arische" Frau könne durch einmaligen Geschlechtsverkehr mit einem Juden derart "infiziert" werden, dass sie nur noch "jüdische" Kinder gebären könne. Dieses Weltbild führte schließlich zum NS-"Blutschutzgesetz", das Geschlechtsverkehr zwischen Juden und Menschen "deutschen oder artverwandten Blutes" unter Strafe stellte.

Auch scheinbar unpolitische Anhänger üben keine Kritik

In seinen Vorträgen empfiehlt Frank Ludwig auch die Bücher des Ariosophen und Antisemiten Rudolf John Gorsleben (1883-1930), der ebenfalls, so ist es in seinen Büchern nachzulesen, ein Anhänger der Telegonie war. Von Juden behauptete Gorsleben, sie seien "bereits durch die Geburt" vom "Willen zum Bösen" bestimmt. Sein Werk "Hoch-Zeit der Menschheit" ist in Deutschland verboten. Das von Anastasia verbreitete rechte Gedankengut wird auch von den scheinbar unpolitischen Anhängern der Anastasia-Siedlungsbewegung nicht kritisiert. Im Gegenteil: die Vorträge von Frank Ludwig beim Anastasia-Festival 2017 in Beichlingen (Thüringen) gehörten zu den am besten besuchten Veranstaltungen während des gesamten Festivals. Die braunen Wurzeln hinter der grünen Oberfläche reichen tief.

