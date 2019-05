Fußgängerzone in Mitte

Die Verkehrsverwaltung will die Berliner Friedrichstraße in diesem Sommer tageweise zur Fußgängerzone machen. Entsprechende Überlegungen, über die am Donnerstag die "Berliner Morgenpost" [externer Link] online berichtete, wurden der Deutschen Presse-Agentur aus Koalitions- und Senatskreisen bestätigt.

Noch sei aber nichts beschlossen, hieß es. Momentan gehe es vielmehr darum auszuloten, wie ein mögliches Pilotprojekt aussehen könnte. Im Gespräch ist demnach, die oft von Stau geprägte Einkaufsstraße mehrmals für ein Wochenende oder etwas länger für den Autoverkehr zu sperren, etwa im Rahmen von Veranstaltungen.