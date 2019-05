90 Prozent der Raser in Berlin sind in Mietautos unterwegs

Viele Autoraser in Berlin nutzen Mietautos. Das sagte am Mittwoch der Erste Oberamtsanwalt Andreas Winkelmann. So seien die Fahrer, die in Berlin seit der Gesetzesverschärfung im Jahr 2017 angeklagt worden seien, zu rund 90 Prozent in Mietfahrzeugen unterwegs gewesen.

Winkelmann stellte am Mittwoch gemeinsam mit Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) die bisherige Entwicklung wegen illegaler Autorennen vor. Auch Maßnahmen für die Zukunft sollten präsentiert werden.