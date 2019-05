H. Imglück Berlin Mittwoch, 22.05.2019 | 10:13 Uhr

Neues ausprobieren, schauen was funktioniert und was nicht, und Fehler dann auch einsehen - das ist doch der beste Weg. Ich verstehe nicht wie jemand, der in dieser Stadt lebt, glauben kann, wir könnten einfach so weitermachen wie bisher, und einfach weiter alles voll stopfen mit mit immer mehr und immer grösseren Autos. Vor allem das Gejammer über angebliche "Geldverschwendung" finde ich unsachlich, denn zu den 500 Millionen Euro die beim Ausbau der A100 verbrannt werden, um einen monströsen Betontrog in die Landschaft zu knallen, an dessen Ende dann wieder alle im Stau stehen, dazu hatten diese Leute nichts zu sagen.