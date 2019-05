Bild: rbb|24/Kohlick

Tag der Arbeit in Berlin - DGB-Demonstranten fordern europäischen Mindestlohn

01.05.19 | 12:01 Uhr

Tag der Arbeit in Berlin: Tausende Gewerkschafter haben sich am Tag der Arbeit der traditionellen DGB-Demonstration angeschlossen. Drei Wochen vor der Europawahl stellen die Gewerkschaften neue Forderungen an den Mindestlohn.

Tausende Demonstranten haben sich am Mittwoch an der traditionellen 1. Mai-Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in Berlin beteilgt. Nach ersten Schätzungen des DGB selbst zogen etwa 8.000 Teilnehmer vom Hackeschen Markt Richtung Brandenburger Tor, wie eine Sprecherin mitteilte. Dort begann am Mittag eine Kundgebung.



Knapp drei Wochen vor den Wahlen zum Europäischen Parlament wollen die Gewerkschaften unter dem Motto "Europa. Jetzt aber richtig!" unter anderem für Mindestlöhne in ganz Europa werben.



Brandenburgs Arbeitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) sagte, nötig seien einheitliche Lebens- und Arbeitsbedingungen in ganz Europa. Karawanskij spricht am Mittwoch bei einer DGB-Kundgebung in Eberswalde (Barnim).



Kundgebung und Party am Brandenburger Tor

Die Berliner Verkehrsinformationszentrale teilte mit, aufgrund der Demonstration seien "große Einschränkungen bis zum Abend möglich". Geplant waren auch ein Motorrad- und ein Fahrradkorso.Am Brandenburger Tor soll am Mittag eine Kundgebung starten, auf der auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sprechen will. Danach sollte es ein Bühnenprogramm geben.



Nach Angaben der DGB hatten im vergangenen Jahr rund 14.000 Menschen an den DGB-Veranstaltungen in Berlin teilgenommen.

Zentralkundgebung in Leipzig

Bei der zentralen 1.-Mai-Kundgebung in Leipzig sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann, viele Menschen hätten den Eindruck, die deutsche Einheit sei noch nicht vollendet. Hier seien vor allem Wirtschaft und Politik in der Pflicht.



Zuvor hatte er die Bürger aufgerufen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Zugleich warf er den Parteien Mutlosigkeit im Europawahlkampf vor.



Traditionell mobilisiert die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Der "Tag der Arbeit" wird seit fast 130 Jahren begangen. In Deutschland gab es am 1. Mai 1890 erstmals Massendemonstrationen.



