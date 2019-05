Berlins Antisemitismuskonzept wird mit Leben gefüllt. Eine Stelle zur Koordinierung von Maßnahmen zwischen Bezirken, Land und Bund wird zumindest erst einmal kommissarisch besetzt. Zuletzt war die Zahl antisemitischer Vorfälle in Berlin deutlich gestiegen.

Lorenz Korgel kenne wie kaum ein anderer Berlins zivilgesellschaftliche Träger im Kampf gegen Antisemitismus, sagte Behrendt. Er sei bestens vernetzt zwischen Bundes-, Landes- und Bezirksebene und werde so die Projektförderung gegen Antisemitismus weiter an ihren Bedürfnissen ausrichten. "Ich bin ihm sehr dankbar, dass er diese Stelle im Übergang ausfüllen wird", sagte der Justizsenator. Korgel seinerseits erklärte: "Berlin steht im Kampf gegen Antisemitismus vor großen Herausforderungen."

Der Politikwissenschaftler Lorenz Korgel ist zum vorläufigen Antisemitismusbeauftragten in Berlin berufen worden. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) ernannte den Referatsleiter für Demokratieförderung und Prävention in der Justizverwaltung zur Ansprechperson beim Thema Antisemitismus.

Fachstelle zählt deutlich mehr antisemitische Vorfälle in Berlin

Korgel erklärte, als Ansprechpartner für Antisemitismus wolle er sich für eine dauerhafte Auseinandersetzung mit Antisemitismus einsetzen, die von der gesamten Stadtgesellschaft getragen werde. Es sei ihm ein Anliegen, die Perspektive der Berliner Jüdinnen und Juden in den Mittelpunkt zu rücken.

Der 47-Jährige studierte Politikwissenschaften in Berlin. 2008 kam er in die Berliner Verwaltung und war zunächst für den damaligen Beauftragten für Integration und Migration tätig. 2013 wechselte Korgel in die Landesstelle für Gleichbehandlung und gegen Diskriminierung und koordiniert dort die Berliner Maßnahmen zur Prävention von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus.