dpa/Schoening Audio: rbb 88,8 | 14.05.2019 | Helena Daehler | Bild: dpa/Schoening

Wohnraum statt Autobahn - SPD und Grüne fordern Abriss der A103 in Steglitz

14.05.19 | 18:17 Uhr

In einem gemeinsamen Antrag fordern SPD und Grünen im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, Wohnraum zu schaffen, wo derzeit Autobahnen verlaufen: Ein Teil der A100 soll überdeckelt, und die oberirdisch ausgebaute A103 abgerissen werden.



Um mehr Platz für Wohnungen und Gewerbe zu schaffen, fordern die Fraktionen von SPD und Grünen im Bezirk Tempelhof-Schöneberg den Abriss der A103 in Steglitz. Dafür wollen die Fraktionen am Mittwoch einen Antrag in die Bezirksverordnetenversammlung einbringen, wie der Kreisvorstand der SPD in einer Mitteilung ankündigte. Nach Vorstellung von Rot-Grün soll die oberirdisch verlaufende Trasse der Autobahn 103 zwischen Steglitzer Kreisel und Sachsendamm zurückgestuft und zu einer vierspurigen Stadtstraße umgebaut werden. Faktisch würde das einen Abriss der 4,2 Kilometer langen Autobahnkonstruktion samt ihrer Verbindungsschleifen bedeuten. Stattdessen soll ebenerdig eine einfache vierspurige Stadtstraße mit Fahrradstreifen entstehen. Außerdem fordern die Fraktionen, Teile der Stadtautobahn A100 im Bezirk zu überdeckeln. Auch dadurch soll neuer Platz für Wohnungen und Gewerbe frei werden.

Mehr zum Thema dpa/Joko Machbarkeitsstudie - Berliner Verkehrsverwaltung soll Deckelung der A100 prüfen

Überdeckelung für Lärmschutz und Baufläche

Die SPD begründet diesen Vorstoß in einer Mitteilung unter anderem mit der geringen Auslastung der sechsspurigen A103. Im Schnitt würden hier weniger als 30.000 Fahrzeuge pro Tag gezählt. Das entspreche eher dem Verkehrsaufkommen einer vierspurigen Stadtstraße, heißt es. "Mit der von uns vorgestellten Überdeckelung kann am Schöneberger Kreuz nicht nur eine deutliche Verbesserung des Lärmschutzes der Umgebung erreicht werden, sondern in erheblichem Umfang Fläche für ein ganzes neues Stadtquartier gewonnen werden", erklärte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bezirk, Christoph Götz-Geene. Votieren die Bezirksverordneten am Mittwoch mehrheitlich für den Vorschlag von Rot-Grün, werde das Konzept an das nächste zuständige Gremium herangetragen, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Martina Zander-Rade, rbb|24 am Dienstag. Zuständig für Autobahnen ist letztlich das Bundesverkehrsministerium. "Allerdings können wir dieser Idee den nötigen politischen Druck geben", erklärte Zander-Rade.



Mammutprojekt in Berlin wurde nicht umgesetzt

Der Abschnitt der A103 in Steglitz wurde in den 1960er Jahren ursprünglich als Teil eines viel größeren Autobahnkonzeptes angelegt. 1968 sollte eine Autobahnverbindung zwischen den Bezirken Schöneberg und Tiergarten bis nach Wedding errichtet, und an die A111 nach Hamburg angeschlossen werden. Aufgrund heftigen Widerstands wurde das Mammutprojekt aber nie realisiert. "Die Planung ist seit langem verworfen, die dafür vorgehaltenen Flächen werden mittlerweile anders genutzt, zum Beispiel durch den Gleisdreieck-Park oder den EUREF-Campus", teilt die SPD mit.



CDU-Politiker Friederici nennt Rückbau "absurd"

Oliver Friederici, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Berlin, zeigte sich am Dienstag entrüstet. Es sei "absurd", in einer wachsenden Stadt einen Rückbau von Straßen zu fordern. Es sei zudem unklar, "wer den Umbau der ehemaligen Bundesstraße bezahlt", erklärte Friederici.



Einer Deckelung der Stadtautobahn hingegen sei grundsätzlich zuzustimmen. Erst am Donnerstag hatte das Berliner Abgeordnetenhaus die Verkehrsverwaltung damit beauftragt, in einer Machbarkeitsstudie die streckenweise Deckelung von Gleistrassen und Autobahnstrecken zu prüfen. "Wir wollen die von uns gerade erst initiierte Machbarkeitsstudie für den Teilabschnitt der A100 am Dreieck Funkturm abwarten", so Friederici. "Daraus könnten sich neue spannende städtebauliche Perspektiven entwickeln."

In der FDP sorgt man sich eher um die Auswirkungen auf den Stadtverkehr und um die Kosten, die ein Abriss bedeuten könne. "Zunächst muss ein Gesamtkonzept für die Anbindung von Steglitz entwickelt werden, bevor man so weitreichende Maßnahmen übers Knie bricht", kommentierte Henner Schmidt, infrastrukturpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.