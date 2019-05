Konkret wird darin unter anderem die Zuschüttung der beiden Straßentunnel in der Bundesallee im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf gefordert. Die Bundesallee solle zu einem "Boulevard und Promenade mit Baumreihen" umgestaltet werden, heißt es in dem Papier. Außerdem solle die Autobahnbrücke, die seit den 1970er Jahren den Breitenbachplatz in Steglitz-Zehlendorf verunstaltet, abgerissen werden.



Die autolastige Stadtplanung der Nachkriegsjahrzehnte habe dem Zusammenleben der Menschen geschadet, erklärten die Initiativen am Dienstag. Es gebe Fahrspuren, die überhaupt nicht benötigt würden, sagte ihr Sprecher Ulrich Rosenbaum. "Das Ganze ist völlig überdimensioniert."