G. M. B Freitag, 03.05.2019 | 17:00 Uhr

Hätte beinahe gesagt, endlich mal gute Idee, aber ist ja schon wieder weltfremd: Wir sind mitten in einem Klimazyklus, in dem verstärkt Dürre auftritt - JETZT GERADE - und genau dann möchte genau dann "Bäumchen pflanzen", nachdem letztes Jahr Millionen neuer Bäume nicht anwachsen konnten.

Also schon wieder unsinnige Symbolpolitik und Steuergeldverschwendung, Vernünftige würden abwarten. Aber JETZT möchte man sich doch damit zeigen, man hat gerade Zulauf, Wahlen stehen an usw.