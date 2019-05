Ein Aufruf zur Teilnahme an einer Demo und an der Europawahl hat den Berliner Jusos heftige Kritik eingebracht. Am vergangenen Sonntag veröffentlichte die SPD-Jugendorganisation auf ihrer Facebook-Seite ein Foto. Darauf zu sehen: Eine junge Frau im blauen Kapuzenpulli mit Europaflagge, die auf einer Wiese steht. In den Händen hält sie einen schwarzen Baseballschläger. Daneben die Wörter: "Nationalismus eiskalt abservieren!"

Der SPD-Landesverband hat sich am Montag ablehnend zu dem Post geäußert. "Wir distanzieren uns ausdrücklich von dieser Form des Wahlkampfs. Das vorliegende Motiv kann als Aufruf zur Gewalt missverstanden werden", sagte der Berliner SPD-Vorsitzende und Regierende Bürgermeister Michael Müller. "Nicht jedes Mittel heiligt den Zweck. Hier wurde eindeutig über das Ziel hinausgeschossen."

Der CDU-Generalsekretär Stefan Evers kritisierte: "Ich halte nichts von Nationalisten - aber noch weniger davon, politische Debatten mit dem Baseballschläger zu führen! Wer so martialisch auftritt, tut Europa keinen Gefallen und ist Teil des Problems, nicht der Lösung", schrieb Evers am Montag auf seiner Facebook-Seite.